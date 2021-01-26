В Нижнем Новгороде открылся нижегородский молодежный центр «Высота». В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Концепция этого творческого центра строилась по итогам обсуждений с представителями всех муниципалитетов и различных молодежных объединений, - отметил Глеб Никитин. - Уверен, что это пространство будет наполнено жизнью и станет той площадкой, где молодые люди региона смогут реализовать свои идеи.

По мнению главы региона, в 2021 году к деятельности центра будут привлечено около 300 тысяч молодых людей со всей Нижегородской области.

- В центре будут постоянно работать четыре проектных офиса, - рассказали организаторы. – Среди них «Молодежное проектирование», «Точки роста», «Взаимодействие с НКО и партнерами» и «Лофт и молодежный ивент».