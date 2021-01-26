Директора центра патриотического воспитания "Отечество" временно отстранили от должности

22 января директора МБУ "ЦПВ "Отечество" Людмилу Горшкову временно отстранили от занимаемой должности. Основанием тому послужило постановление суда. На место подозреваемой назначили её заместителя – Вадима Горохова, который до отмены постановления будет исполняющим обязанности директора центра.

Напомним, скандал о мошенничестве разгорелся 19 января этого года. В отношении Людмилы Горшковой возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. В СУ СК России по Нижегородской области пояснили, что основаниями для задержания стали материалы, которые поступили от оперативных сотрудников полиции.

По версии следствия, в 2019-2020 годах Людмила Горшкова приписывала в отчётных документах работникам центра лишнее время, а начисленную сверху заработную плату забирала себе.

Из бюджетного муниципального учреждения она похитила более 300 тысяч рублей.

Подозреваемую проверят и на причастность к другим преступлениям такого рода.

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