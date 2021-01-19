В Дзержинске арестовали директора местного центра патриотического воспитания «Отечество» Людмилу Горшкову. Женщина подозревается в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Возбуждено уголовное дело.Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, поступившие от оперативных сотрудников полиции. По версии следствия, в 2019-2020 годах глава бюджетного учреждения приписывала в отчетных документах работникам центра лишнее время, а начисленную сверху заработную плату забирала себе. Таким образом из бюджета муниципального учреждения было похищено более 300 тысяч рублей.«Подозреваемая задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. По месту работы подозреваемой проведены обыски, изъята необходимая для следователей документация», - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.Следователи также проверят главу «Отечества» на причастность к другим преступлениям подобного рода.