Пожар в Вознесенском районе унёс жизни двух человек

В огне погибли два человека.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
В минувшее воскресенье, 24 января, в Вознесенском районе произошел пожар. Огонь уничтожил личный жилой дом в селе Криуша. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
Пожарно-спасательным подразделениям, выехавшим на место, удалось ликвидировать пожар на площади 60 квадратных метров. Спасатели также обнаружили внутри дома тела двух человек.
- Детей среди погибших нет, - сообщили в ведомстве.
Для ликвидации последствий пожара привлекались 8 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.
Сейчас устанавливается точная причина пожара.
ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.
Напомним, ранее в Нижнем Новгороде крупный пожар уничтожил торговые ряды на Канавинском рынке.
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