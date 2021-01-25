Пожар в Вознесенском районе унёс жизни двух человек

В огне погибли два человека. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В минувшее воскресенье, 24 января, в Вознесенском районе произошел пожар. Огонь уничтожил личный жилой дом в селе Криуша. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Пожарно-спасательным подразделениям, выехавшим на место, удалось ликвидировать пожар на площади 60 квадратных метров. Спасатели также обнаружили внутри дома тела двух человек.

- Детей среди погибших нет, - сообщили в ведомстве.

Для ликвидации последствий пожара привлекались 8 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.

Сейчас устанавливается точная причина пожара.

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде крупный пожар уничтожил торговые ряды на Канавинском рынке.

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