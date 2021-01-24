Канавинский рынок горел ночью 24 января

К счастью, обошлось без жертв. Фото: Скриншот из видео. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|
Серьезный пожар вспыхнул этой ночью в Нижнем Новгороде. Возгорание случилось на улице Чкалова – там загорелся известный всем нижегородцам Канавинский рынок. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
На место немедленно выехали пожарные. К моменту их прибытия огонь охватил торговые палатки на общей площади 300 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 04:52 по местному времени.
На месте работали 60 спасателей и 13 единиц техники.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
К счастью, погибших или пострадавших в результате ЧП нет.
- На месте работали 60 огнеборцев и 13 единиц техники, - добавили в ведомстве.
В настоящее время точная причина пожара устанавливается.
В огне пострадали торговые палатки.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Отметим, что видео с пожара уже появилось в соцсетях. На ролике, опубликованном в паблике «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|», видно полыхающие палатки и разносящиеся по округе клубы дыма.
«Товар горит!» - восклицают на записи.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!