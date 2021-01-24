Канавинский рынок горел ночью 24 января

К счастью, обошлось без жертв. Фото: Скриншот из видео. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Серьезный пожар вспыхнул этой ночью в Нижнем Новгороде. Возгорание случилось на улице Чкалова – там загорелся известный всем нижегородцам Канавинский рынок. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На место немедленно выехали пожарные. К моменту их прибытия огонь охватил торговые палатки на общей площади 300 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 04:52 по местному времени.

На месте работали 60 спасателей и 13 единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К счастью, погибших или пострадавших в результате ЧП нет.

- На месте работали 60 огнеборцев и 13 единиц техники, - добавили в ведомстве.

В настоящее время точная причина пожара устанавливается.

В огне пострадали торговые палатки. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Отметим, что видео с пожара уже появилось в соцсетях. На ролике, опубликованном в паблике «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|», видно полыхающие палатки и разносящиеся по округе клубы дыма.

«Товар горит!» - восклицают на записи.

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