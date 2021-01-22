Цену на яйца категории С1 "заморозят" в Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Правительство Нижегородской области разрабатывает соглашение с региональными производителями и федеральными торговыми сетями по вопросу "заморозки" роста цен на яйца самой востребованной категории – категории С1. Об этом заявил вице-губернатор области Андрей Саносян по итогу совещания с производителями яиц.

– Яйца, в особенности категории С1, – это крайне востребованный у нижегородцев товар, и мы обеспокоены ростом цен на него в регионе в последнее время. Стоимость яиц различных производителей в разных магазинах часто очень сильно отличается. Учитывая социальную значимость товара, планируется заключить соглашение с производителями яиц и торговыми сетями о максимальной цене этого товар. В первую очередь соглашение коснётся продукции местных производителей и пройдёт под эгидой проекта "Покупай нижегородское", – пояснил Андрей Саносян.

Разработать и подписать соглашение стороны намерены в скорейшие сроки. Максимальная стоимость яиц ещё прорабатывается.

– Тема роста цен на продукты для нижегородцев очень болезненная. Несмотря на то, что ценовая политика определяется рыночными отношениями и не регулируется напрямую со стороны государства, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина мы держим руку на пульсе в отношении процессов, которые происходят между производителями, поставщиками и компаниями, реализующими продукты питания, – резюмировал замгубернатора.

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