Арест братьев Глушковых продлён до 30 мая 2021 года

В Балахне продлили срок ареста Владимира и Александра Глушковы, которых обвиняют в получении взяток и мошенничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Подозреваемые останутся под стражей до 30 мая 2021 года, такое решение вынес балахнинский городской суд. Следующее слушание по этому делу назначено на 21 января.

Напомним, следствие предполагает, что летом 2015 года Александр Глушков получил взятку в размере шести миллионов рублей от директора строительной фирмы. Денежные средства были переданы на решение вопроса «о выделении земельных участков для строительства двух многоквартирных домов». Взятка была передана через посредника, которым являлся родной брат Глушкова – Владимир.

Также братья Глушковы обвиняются в документной и проектной махинации. Известно, что в период с 2013 по 2016 год подозреваемые построили ТЦ на территории для реконструкции автостанции Балахны.

По итогу муниципальному образованию Балахнинского района был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 100 миллионов рублей.

Отметим, что ранее Владимир Глушков был депутатом Земского Собрания Балахнинского района Нижегородской области, а Александр Глушков - депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области.

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