Следователи передали дело братьев Глушковых в суд.

Громкое дело известных братьев Глушковых после долгого расследования передано в суд. Напомним, бывших политиков обвиняют в мошенничестве при строительстве автостанции в Балахне и получении крупных взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, в июле 2015 года Александр Глушков получил через посредника — родного брата Владимира Глушкова, взятку 6 миллионов рублей от директора строительной фирмы «за решение вопроса о выделении земельных участков для строительства двух многоквартирных домов».

Также в период с 2013 по 2016 год братья Глушковы в компании еще нескольких человек возвели двухэтажный торговый центр на площадке, предназначенной для реконструкции автостанции в Балахне. Совместно со своим юристом Анной Игнашевой, предпринимателем Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым и другими заинтересованными лицами братья вносили ложные сведения в официальные документы, подделывали проектную документацию. При строительстве ТЦ под чутким руководством слаженного братского тандема снесли все сооружения, необходимые для работы автостанции. В результате жители Балахны остались без автостанции, а здания на участке были оформлены в собственность преступной группы. Общий ущерб, нанесенный Балахнинскому району, составил около 100 миллионов рублей.

При этом оба брата являются довольно известными людьми в Нижегородской области. Владимир Глушков был депутатом Земского Собрания Балахнинского района Нижегородской области, его брат - Александр Глушков - депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области.

Сразу после возбуждения уголовного дела оба брата сбежали за границу, однако в декабре 2019 года они были экстрадированы в Россию. Теперь в подробностях этого дела будет разбираться суд.