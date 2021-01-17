По данным на 17 января, статистика смертности в регионе остаётся прежней. К сожалению, количество смертей увеличилось до 1 909 - за последние сутки умерло ещё пятнадцать нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.Кроме того, Нижегородская область по-прежнему занимает четвертое место среди регионов РФ по числу зараженных от COVID-19. На первом месте - Москва (4 012 человек), на втором - Санкт-Петербург (3 316 человек), на третьем - Московская область (1 426 человек).Накануне министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сделал прививку от коронавируса. Он сообщил, что чувствует себя нормально.Прививка препаратом «Спутник V» делается в плечо в два этапа с минимальным промежутком в 21 день. Ранее мы рассказали о том, какие противопоказания есть для вакцинации от коронавируса.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!