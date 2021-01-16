На улице Комсомольской в Автозаводском районе прорвало трубу с горячей водой. Из-за коммунальной аварии пострадали припаркованные рядом машины. Об этом очевидцы сообщили в паблике «Типичный Нижний Новгород» в соцсети «Вконтакте».Фонтан бил из-под земли примерно 40 минут, поток воды остановился ещё до приезда аварийных служб. В результате инцидента землю размыло, и одна из машин фактически провалилась в образовавшуюся яму.Люди в комментариях к посту присоединились к обсуждению ситуации:- А не надо было парковать машину на газоне, - поделилась мнением Леночка Тарасова.- Коммунальный рай: то отопления нет, то горячей воды, - добавила Евгения Климина.Напомним, ранее мы сообщили, что в Дзержинске без горечей воды и тепла остались 18 многоквартирных домов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!