В Дзержинске без горечей воды и тепла остались 18 многоквартирных домов. Об этом сообщает администрация города Дзержинска со ссылкой на филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс».На магистральном трубопроводе Д-530мм произошла утечка, устранением которой сейчас занимается бригада из 10 специалистов.Для того чтобы устранить технологическое нарушение отключение теплоносителя и горячего водоснабжения произошло по следующим адресам:- проспект Циолковского, 50, 52, 54;- улица Рудольфа Удриса, 3, 5, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 9, 11, 11а, 11б, 11в;- проспект Ленинского Комсомола, 50, 52, 54.Отметим, что приблизительное завершение ремонтных работ произойдет в 03:30 17 января.Напомним, что ранее подобное произошло в Нижнем Новгороде. Прорыв случился на магистральном трубопроводе на улице Комсмольской в Автозаводском районе.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!