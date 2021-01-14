В Нижегородском регионе не прекращаются ежедневные пожары. Сегодня, 14 января, в Арзамасе горел пятиэтажный жилой дом. Информацией о происшествии поделилась пресс-служба ГУ МЧС России по региону.По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 16:40. Горело жилое здание коридорного типа на улице Мира. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по вызову.По прибытии на место, они обнаружили, что горит имущество в комнате на первом этаже дома. В последствии пожар ликвидировали на площади в 18 квадратных метров. В ходе спасательной операции были эвакуированы 35 человек — в их числе четверо детей. 15 человек были спасены сотрудниками МЧС — в их числе также было четыре ребёнка.На настоящий момент насчитано четырёх пострадавших. К счастью, погибших нет.Причина пожара и прочие обстоятельства выясняются.Напомним, \\"Комсомолка\\" сообщала, что ранее судимая нижегородка подожгла дом своих соседей из мести.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!