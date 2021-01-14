В Нижегородской области задержали 55-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.Происшествие случилось в селе Панино Шатковского района. Там загорелся частный дом – по счастливому стечению обстоятельств в это время в доме никого не было. Дом был практически полностью уничтожен огнем. После осмотра места происшествия следственно-оперативная группа пришла к выводу, что это был поджог. Необходимые вещественные доказательства были изъяты полицейскими и направлены для проведения экспертизы, которая подтвердила предположения правоохранителей.«По факту умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции установили подозреваемую в совершении преступления – ей оказалась соседка потерпевших», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.На допросе подозреваемая пояснила, что у нее часто случались конфликты с соседями на почве личной неприязни.«С помощью зажигалки обвиняемая подожгла находящийся около дома мусор, чтобы от него загорелось и само строение. Мотивом совершения преступления стала обида на соседей за постоянные конфликты», - сообщили в полиции.Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее женщина была судима за убийство. По закону теперь ей светит новый срок – за поджог домов дают до 5 лет лишения свободы. Кстати, сумму ущерба, который был нанесен владельцам сгоревшего дома, еще только предстоит установить.