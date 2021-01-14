Сильный снегопад парализовал движение на дорогах Нижнего Новгорода утром 14 января. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 8:20, заторы оцениваются в 8 баллов. Ситуацию осложняет большое количество мелких аварий, возникших в условиях плохой видимости.Стоит Мызинский мост: затор от Пролетарской до развязки на улице Ларина, огромная пробка скопилась на проспекте Ленина от площади Киселева до Двигателя Революции – как сообщают очевидцы, там произошла авария с участием маршрутки и автобуса. Также затор наблюдается в районе станции метро Заречная.Медленное движение вверх по Окскому съезду, стоит Метромост, подъезды к нему, пробка на подъем.Сильно затруднено движение на основных магистралях Сормовсокго района: красным цветом на карте значится дорога от поселка Копосово до станции метро Буревестник. Не лучше ситуация обстоит в районе развязок у бывшего кинотеатра «Москва», а также на пересечении Московского шоссе и улицы Рябцева.В нагорной части пробки на улицах Родионова, Казанском шоссе, Бекетова, проспекте Гагарина, в микрорайоне Лапшиха, парализовано движение на Анкудиновском шоссе.Вишневым цветом на карте отмечены участки от автостанции Щербинки до сельхозакадемии и на въезде в Нижний Новгород со стороны Богородска.