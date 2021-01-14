В Нижегородскую область поступит более 150 тысяч доз вакцины от COVID-19. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин в своём официальном Instagram-аккаунте. По его словам, поставка придёт до конца текущего месяца.– Мы значительно увеличим охват вакцинацией. Сейчас приоритетное право имеют те, кто относится к группам риска: медицинские и социальные работники, учителя и волонтёры, – заявил глава Нижегородского региона.Более того, Глеб Никитин сообщил, что российский Минздрав расширил возрастные рамки применения вакцины.– Теперь её можно ставить и людям старшего возраста. Победа над инфекцией совсем близко. Для этого надо сформировать коллективный иммунитет, – уверен губернатор.А также он напомнил, что свободная запись на вакцинацию открыта в регионе с 13 января. Записаться может любой желающий старше 18 лет, а сама запись не займёт дольше минуты. По прибытии вакцин, с теми, кто записался, свяжутся в порядке очереди. Перед прививкой врач проинформирует об медицинских условиях вакцинации и противопоказаниях.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!