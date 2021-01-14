В настоящее время ОАО «РЖД» проводит переговоры с правительствами Нижегородской и Ивановской областей. Они касаются оптимизации графика движения поездов из указанных регионов и сохранении ряда маршрутов на Курском вокзале. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.Напомним, ранее сообщалось, что с 15 января изменится график и маршрут движения поездов, прибывающих на Курский вокзал Москвы. В первую очередь изменения коснутся скоростных поездов «Стриж и «Ласточка».- Изменения связаны с масштабными работами по строительству дополнительных путей на участке Москва-Каланчевская – Москва-Курская для дальнейшего развития диаметральных маршрутов электропоездов, - говорится в сообщении компании. – Для удобства пассажиров сейчас идет строительство нового вокзального терминала Черкизово, который будет включать две платформы, вестибюль и надземный переход к станции Локомотив МЦК.