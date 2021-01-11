С 15 марта изменится график и маршрут движения поездов, прибывающих на Курский вокзал Москвы. В первую очередь изменения коснутся скоростных поездов «Стриж и «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.- Изменения связаны с масштабными работами по строительству дополнительных путей на участке Москва-Каланчевская – Москва-Курская для дальнейшего развития диаметральных маршрутов электропоездов, - говорится в сообщении компании. – Для удобства пассажиров сейчас идет строительство нового вокзального терминала Черкизово, который будет включать две платформы, вестибюль и надземный переход к станции Локомотив МЦК.Уже известно, что с 15 марта в Черкизово будут прибывать и отправляться пять пар поездов «Стриж», курсирующих по маршруту Москва – Нижний Новгород, транзитный «Стриж» № 713/714 Санкт-Петербург – Самара, а также ряд поездов «Ласточка», курсирующих по маршрутам Москва – Нижний Новгород и Москва – Иваново.