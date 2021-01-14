Аэропорт Нижнего Новгорода работает в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад. Про данным на 10:20 14 января, все рейсы выполняются по расписанию. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказала пресс-секретарь аэропорта Стригино Татьяна Яровая.По ее словам, в связи со сложными погодными условиями специалистами аэродромной службы аэропорта Стригино задействованы все имеющиеся средства для обеспечения летной годности аэродрома. Для обеспечения взлетно-посадочных операций все службы аэропорта работают в усиленном режиме.«В первую очередь очищаются взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки и места стоянок воздушных судов на перроне. На перроне и взлетной полосе в настоящий момент работают восемь единиц специальной техники», - рассказала Татьяна Яровая.Сильный снегопад обрушился на Нижний Новгород минувшей ночью и не прекращается до сих пор. Заваленные снегом дороги и большое число мелких аварий стали причиной многокилометровых пробок в утренний час пик.