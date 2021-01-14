Долгожданный аквапарк на проспекте «Гагарина» в Нижнем Новгороде планируется открыть к 800-летию Нижнего Новгорода. Сейчас все основные строительные работы на этом объекте уже завершены.- Сейчас там ведутся отделочные работы, - сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на источник в ООО «Акватория развлечений». – Также там уже началась установка оборудования и монтаж горок.Пока точные сроки открытия не называются. Но руководство компании рассчитывает открыть аквапарк к 800-летию Нижнего Новгорода.Аквапарк площадью 40 тысяч квадратных метров будет включать в себя зону водных аттракционов с детским комплексом, термальный блок с различными видами бань и саун, а также рестораны и кафе. Комплекс будет располагать подземной и уличной парковками общей вместимостью почти в тысячу машин.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!