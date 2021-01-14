Подача тепла возобновится в домах Автозаводского района в ближайшее время. Об этом свидетельствуют сообщения Единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Новгорода.«В данный момент работники управляющей компании ООО \\"Наш Дом\\" обходят дома и открывают задвижки», - сообщается в группе ЕДДС «Вконтакте» в 8 утра 14 января.Напомним, серьезная коммунальная авария произошла накануне вечером в Автозаводском районе. Там возле дома №17 по улице Комсомольской прорвало трубопровод центрального отопления, в результате чего 89 домов остались без тепла.Коммунальщики немедленно приступили к устранению последствий аварии. На месте работали более 30 человек и 28 единиц техники. Рабочие делали монтаж запорной арматуры – только после этого можно было восстанавливать параметры теплоносителя.Стоит отметить, что вчера в Нижнем Новгороде ударили сильные морозы под -30 градусов. Люди, в чьих домах отключили подачу тепла, замерзали в своих квартирах. Многие жалуются, что батареи в их квартирах до сих пор холодные.По всем вопросам, связанным с поступлением тепла в квартиры автозаводцев, в ЕДДС посоветовали звонить в управляющую компанию ООО «Наш Дом» по телефону 295-73-56.