Крупная коммунальная авария произошла сегодня, 13 января, в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление ГО ЧС города.Прорыв на магистральном трубопроводе произошел на улице Комсмольской в Автозаводском районе недалеко от дома №17.В результате снижение теплоносителя произошло по следующим адресам:- улица Школьная 6;- улица Комсомольская 13, 17, 19;- улица Челюскинцев 11, 13, 15, 16, 16А, 18, 18А, 20;- проспект Кирова 6, 8, 10.Сейчас теплоснабжение в дома производится по обратному трубопроводу, а температура батарей доведена до 65 градусов.- Многие наши сотрудники живут в этих же домах, мы мониторим ситуацию в режиме реального времени, - рассказывает генеральный директор ГК \\"Волгаэнерго\\" Андрей Орлихин.Весь день на месте аварии ведутся работы. На социальные объекты, которые затронуло частичное ограничение теплоснабжения, выезжали техспециалисты.В течение ближайших часов теплоснабжение на улице Комсмольской будет восстановлено в полном объёме.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!