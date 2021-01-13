Движение транспорта в районе Борского моста восстановлено после серьезного ДТП. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Нижегородской области.Напомним, авария произошла утром 13 января на борской стороне. Там около 8:35 автомобиль УАЗ вылетел на встречку и столкнулся с рейсовым автобусом, который перевозил пассажиров. Водитель ПАЗика попытался уйти от столкновения, но врезался в отбойник. В результате пострадали пятеро пассажиров автобуса и водитель УАЗа – последний был доставлен в больницу.В результате ДТП транспортные средства получили серьезные повреждения: внедорожник оказался сильно разбит, а ПАЗик и вовсе оказался не на ходу. В связи с этим ликвидация последствий аварии растянулась на несколько часов: все это время в сторону Нижнего Новгорода сохранялся серьезный затор.«В связи с возникшей в результате ДТП технической неисправностью автобуса ПАЗ движение транспорта на данном участке дороги в течение нескольких часов было затруднено. Было организовано регулирование дорожного движения прибывшими на место ДТП сотрудниками ГИБДД», - прокомментировали в ГИБДД.Однако в настоящее время движение транспорта восстановлено.