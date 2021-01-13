Серьезная авария случилась утром 13 января около Борского моста на въезде в Нижний Новгород: там автомобиль УАЗ протаранил рейсовый автобус, пострадали шесть человек. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России.«Авария произошла в 8:35. Водитель внедорожника не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершило столкновение с автобусом ПАЗ», - рассказали подробности в ведомстве.Водитель ПАЗика пытался уйти от столкновения и врезался в отбойник. В момент аварии в салоне автобуса №15, следовавшего по маршруту «д. Владимирово - Толоконцево», находились люди. В результате пострадали пятеро пассажиров, а также водитель УАЗа.«Пятеро пострадавших осмотрены на месте и отпущены домой, в госпитализации не нуждались. Водитель легкового автомобиля госпитализирован в Борскую ЦРБ с переломом предплечья», - рассказали в региональном минздраве со ссылкой на Нижегородский территориальный центр медицины катастроф.Несмотря на то, что авария произошла утром, даже спустя несколько часов на подъезде к Борскому мосту наблюдается большая пробка в сторону Нижнего Новгорода.Напомним, накануне вечером в Нижнем Новгороде произошла массовая авария: на Комсомольском шоссе столкнулись восемь машин и автокран.