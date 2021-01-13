В Нижнем Новгороде завели уголовное дело по факту мошенничества на руководство ООО «Вертикаль». Компания занималась строительством ЖК «Солнечный» и ЖК «Гелиос» на улице Композитора Касьянова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.Согласно версии следствия, застройщик в период с 2015 по 2019 год собрал с нижегородцев денежные средства и заключил договоры долевого строительства многоквартирных домов на улице Композитора Касьянова. Тем не менее, ЖК не были введены в эксплуатацию, в настоящее время дома находятся в недостроенном состоянии.В Арбитражном суде Нижегородской области сейчас идет процедура банкротства компании-застройщика. В перспективе это позволит восстановить все права дольщиков, а пока граждане потеряли не только деньги, но и жильё.- В ходе проведенных обысков в офисах организации и по местам жительства должностных лиц ООО изъят большой объем касающейся деятельности фирмы документации, а также компьютерная техника и денежные средства, - сообщает ведомство.В настоящее время уголовное дело передано для расследования в следственную часть СУ УМВД России по городу Нижнему Новгороду.Руководству компании ООО «Вертикаль» грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, а также выплата штрафа в размере до одного миллиона рублей.Напомним, ранее мы сообщали, что для достройки ЖК «Солнечный» уде был найден заинтересованный инвестор.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!