Нашелся инвестор для достройки ЖК «Солнечный»

Отличная новость для нижегородских обманутых дольщиков – найден инвестор для достройки ЖК «Солнечный». Об этом стало известно на совещании у заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова.

- Один из вариантов, который мы сейчас рассматриваем – это достройка жилого комплекса «Солнечный» с помощью привлеченного инвестора на условиях предоставления компенсационного участка. В настоящее время уже нашлась компания, которая проявила интерес к этому проекту. Сейчас ведется поиск компенсационного участка.

Одновременно с этим сейчас запущена процедура банкротства застройщика ЖК «Солнечный». В перспективе это позволит восстановить все права дольщиков.

Напомним, работы на строительстве ЖК «Солнечный» и жилого дома «Гелиос» были приостановлены еще в апреле 2020 года. 10 августа ЖК «Солнечный» был включен в реестр проблемных объектов. Также в Фонд обманутых дольщиков было направлено обращение с просьбой запустить процедуру банкротства застройщика.

Кроме того, в ходе совещания стало известно, что застройщикам «Жилстройресурс» и «Вертикаль» были установлены жесткий ультиматум по достройке проблемных домов: либо они в ближайшее время возобновят строительство домов, либо застройщик будет сменен после процедуры банкротства.

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