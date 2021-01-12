Благоустройством набережной Федоровского в Нижнем Новгороде займется ООО «ДСК Автобан». Финансирование этого проекта составит примерно 250 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте закупок «Фабрикант».Заказчиком проекта выступила АНО «Центр 800». Изначально планировалось провести конкурс по выбору подрядной организации, но две из трёх оставленных заявок не соответствовали требованиям. Были отклонены заявки от ООО «Технострой» и ООО «ССК».Так, оставшийся подрядчик обязуется выполнить разработку проектно-сметной документации и благоустройство объекта. В частности, провести инженерную подготовку территории, размещение малых архитектурных форм и озеленение. Ранее мы рассказывали, какие конкретно изменения ожидаются на набережной Федоровского.Рабочие благоустроят территорию склона в границах Похвалинского съезда, улиц Заломова, Суетинской, Ильинской, переулков Гоголя, Урожайного, Крутого.Работы по преображению общественного пространства должны завершиться к 1 июля 2021 года.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!