Движение транспорта на участке улицы Маршала Малиновского Советского района будет временно прекращено. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.Согласно имеющейся информации, проезд транспорта будет запрещен по улице Ванеева напротив дома №116. Ограничения будут действовать в период с 22:00 11 января до 20:00 28 февраля 2021 года.На данной территории будет проводиться размещение объекта инженерной инфраструктуры.В департаменте транспорта напоминают водителям, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.Напомним, что движение транспорта на участке улицы Циолковского — от улицы Культуры до Торфяной будет перекрыто с 14 сентября 2020 года по 1 мая 2021 года.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!