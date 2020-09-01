Движение по улице Циолковского перекроют до мая 2021 года

С 14 сентября 2020 года по 1 мая 2021 года будет перекрыто движение транспорта по улице Циолковского в Нижнем Новгороде, произойдет это по причине строительства транспортной развязки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской мэрии.

Согласно информации, на весь срок строительства закрывается движение транспорта на участке улицы Циолковского — от улицы Культуры до Торфяной. Объезд закрытой для движения зоны будет организован по следующим маршрутам:

1. С улицы КИМа и далее по улице Хальзовской, Свободы и улице Коминтерна;

2. По улице Баренца и затем по улице Старая канава, Сутырина, переулку Союзному;

3. По проспекту Кораблестроителей и далее по улице Коновалова и улице Федосеенко.

Подрядчику было поручено разместить на участке временные ограждения, которые исключат несанкционированные проезд в зону проведения строительно-монтажных работ, а также установить временные дорожные знаки и информационные аншлаги для водителей.

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