Сегодня в Приокском районе Нижнего Новгорода случился крупный пожар, унёсший за собой одну жизнь. Известными деталями происшествия с \\"Комсомольской правдой\\" поделилась пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 14:30 сегодня, 11 января. Горел частный жилой дом на улице Ботанической в Приокском районе областного центра. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. К сожалению, на месте трагедии было обнаружено тело мужчины. Сейчас его личность, как и причина возгорания, устанавливается. Судя по предоставленным фотографиям с места происшествия, часть дома сгорела практически дотла.Какие-либо другие данные Управление МЧС пока не предоставляет.Ранее мы сообщали подробности пожара, случившегося в квартире олимпийской чемпионки Дарьи Шкурихиной. Ими она сама поделилась с КП.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!