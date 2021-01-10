В 2021 году поезда «Стриж» и «Ласточка» планируют перевести с Курского вокзала на станцию МЦК «Локомотив» («Черкизово»). Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на собственный источник в профильной дирекции РЖД.- Подготовительная работа к этому переводу началась еще в 2020 году, - говорится в сообщении. – В первую очередь, изменения коснутся скоростных поездов «Стриж» и «Ласточка». Первым поездом, который переведут на станцию «Черкизово», станет «Стриж» 713/714 Санкт-Петербург – Самара. Изменения будут введены с 15 марта 2021 года.По данным источника, во втором квартале 2021 года вслед за ними последуют и остальные «Ласточки» и «Стрижи». К слову, станция «Черкизово» располагается на территории некогда знаменитого рынка «Черкизон».