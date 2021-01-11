С 18 января изменится расписание электричек, которые следуют из Нижнего Новгорода в Уренском направлении. Об этом информирует АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» на своём официальном сайте.Произойдут изменения по причине ввода новой остановки по о.п. 550 км. Длиться она будет 30 секунд.В связи с этим опубликовано новое расписание некоторых пригородных поездов:- Поезд № 6523 Ветлужская-Нижний Новгород будет отправляться в 9:38 и прибывать на конечную станцию в 11:51 (остановка по о.п. 550 км в 9:54-9:55);- Поезд № 6522 Нижний Новгород-Урень будет отправляться в 13:03 и прибывать на конечную станцию в 15:41 (остановка по о.п. 550 км в 14:36-14:37).Напомним, ранее мы сообщали, что поезда «Стриж» и «Ласточка» в 2021 году переведут на другой вокзал Москвы. Вместо Курского вокзала теперь они будут прибывать в «Черкизово». Изменения введут с 15 марта этого года.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!