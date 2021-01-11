Сегодня, 11 января, в Советском районе Нижнего Новгорода частично отключили холодную воду. Причиной этому стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Информация об отключении размещена на официальном сайте Управления ГОЧС Нижнего Новгорода.Без холодной воды остались жители двух улиц Советского района: домов №12 и 14 улицы Врубская и всех домов улицы Горбатовской. Отключение произошло в 10 утра и продлится оно до 8 часов вечера ровно.Напомним, ранее мы сообщали, что 320 домов Сормовского района города останутся без холодной воды 12 января, то есть завтра. Причина отключения та же – плановые работы на системах ЖКХ. Сотрудники водоканала советуют жителям района запастись достаточным количеством воды на целый день. Кроме того, по адресам отключения будет перемещаться дежурная цистерна с питьевой водой.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!