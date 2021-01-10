Уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» возбуждено по факту поджога автомобиля в Дзержинске. Об этом сообщили «Комсомолке» в Нижнем Новгороде» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.- Накануне была начата доследственная проверка, - пояснили в полиции. – А сегодня уже было возбуждено уголовное дело.Напомним, очередной поджог автомобиля в Дзержинске произошел накануне. На этот раз злоумышленникам подвернулся автомобиль «Рено».- Пожар произошел около полуночи у дома № 5 по улице Молодежной, - рассказали свидетели происшествия. - Известно, что поджигателями были двое мужчин. Сразу после происшествия они скрылись на квадроциклах. Машина выгорела полностью.За последнее время это уже не первый подобный случай. В канун Нового года, 31 декабря, в Дзержинске сгорел автомобиль главного редактора газеты «Дзержинское время» Сергея Кулакова.