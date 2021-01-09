Очередной поджог автомобиля в Дзержинске – на этот раз злоумышленникам подвернулся автомобиль «Рено». Первыми о случившемся в социальных сетях рассказали очевидцы происшествия.- Неизвестные подожгли легковой автомобиль «Рено» в Дзержинске, - сообщается в группе «Плохие новости Дзержинск». – Пожар произошел около полуночи у дома № 5 по улице Молодежной. Известно, что поджигателями были двое мужчин. Сразу после происшествия они скрылись на квадроциклах. Машина выгорела полностью.За последнее время это уже не первый подобный случай. В канун Нового года, 31 декабря, в Дзержинске сгорел автомобиль главного редактора газеты «Дзержинское время» Сергея Кулакова.- Я уже успел посмотреть записи с камер видеонаблюдения, по которым можно чётко сказать, что это была не случайность, а самый настоящий поджог, - рассказал тогда журналист. - На кадрах нагло, практически открыто и даже где-то комично поджигают мою машину.По поводу нового происшествия «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже направила запрос в правоохранительные органы.