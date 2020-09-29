Синоптики рассказали, какой будет зима в Нижнем Новгороде Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Нижнем Новгороде представили синоптики Гидрометцентра России. Согласно их прогнозу, почти всю зиму температура воздуха и уровень влажности будут держаться на показателях около нормы. К примеру, в декабре столбики термометров не опустятся ниже климатической нормы. Схожие показатели будут и в январе 2021. Правда, нельзя забывать, что климатическая норма для каждого региона и месяца своя.

- Конечно, этот прогноз на ближайшие 6 месяцев точным не назовешь, - предупреждают синоптики Гидрометцентра России. - Но общее представление о том, когда нас ждут морозы, он дает.

Судя по карте, Нижний Новгород попадает как раз в зону с температурой воздуха в районе климатической нормы. А это значит, что ни сильных морозов, ни неожиданных оттепелей в Нижнем Новгороде не будет.

Февраль должен быть теплее обычного. ФОТО: Гидрометцентр России.

Схожая картина и в январе 2021 года. Нижний Новгород, как и вся Нижегородская область, оказалась в зоне климатической нормы – со среднестатистическими показателями по температуре и по количеству осадков.

А вот февраль 2021 года порадует нижегородцев непривычным теплом. Средняя месячная температура в это время выше привычных показателей, так что и оттепели, и ранняя капель нижегородцам обеспечены. Правда, есть у этого всего и обратная сторона – на дорогах стоит быть внимательнее. Как-никак перепады температур и неожиданные оттепели – прямая дорога к Дню жестянщика.

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