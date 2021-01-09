Еще на нескольких участках в Нижнем Новгороде к концу января запретят парковку автомобилей. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Нижегородской области.- С 29 января будет ограничена парковка по улице Блохиной от дома № 32 до пересечения с улицей Варварской, - говорится в сообщении. – Также будет ограничена остановка и парковка по улице Большой Печерской от дома № 65 до площади Лядова, около дома № 33 по улице Володарского, по улице Воровского от улицы Большой Покровской до улицы Костина.Напомним, накануне мы писали о новых ограничениях парковки, которые начнут действовать с 28 января. К примеру, остановка и парковка транспортных средств будет запрещена на улице Грузинской, которая расположена перпендикулярно к улицам Алексеевской и Большой Покровской, соединяя их.То же самое касается участка улицы Грузинской от дома №33 до дома №41, а также участка от дома №15 по улице Грузинской до пересечения с улицей Ошарской.