В Нижнем Новгороде будут введены новые ограничения остановки и парковки автомобилей в центре города. Начнут они своё действие с 28 января этого года. Департамент транспорта и дорожного хозяйства нижегородской мэрии предупреждает об изменениях на своём официальном сайте, где размещены также подробные схемы улиц, на которых вводятся ограничения.К примеру, остановка и парковка транспортных средств будет запрещена на улице Грузинской, которая расположена перпендикулярно к улицам Алексеевской и Большой Покровской, соединяя их.То же самое касается участка улицы Грузинской от дома №33 до дома №41, а также участка от дома №15 по улице Грузинской до пересечения с улицей Ошарской.Прочие схемы нововведений вы можете найти на сайте ЦОДД.Сотрудники департамента призывают автомобилистов сохранять предельную внимательность и следовать дорожным указателям.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!