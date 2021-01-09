14-летняя Настя Степашина пропала в Нижнем Новгороде 9 января. Известно, что девочка вышла кататься на лыжах в районе Анкудиновского шоссе. И больше от нее нет никаких вестей. Об этом сообщает поисково-спасательная группа «Рысь».- В момент исчезновения девочка была одета в темно-синюю вязаную шапку, черную куртку с розовыми вставками, черные штаны, лыжные черные ботинки и фиолетовые варежки, - говорится в сообщении. – Приметы ребенка: русые волосы, голубые глаза, среднего телосложения, рост 168 сантиметров. При себе у нее были лыжи и палки.Напомним, утром 9 января волонтеры поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН» сообщили о найденной живой еще одной девочки – 13-летней нижегородки. Ее поиски продолжались не одни сутки. К счастью, сейчас ребенку ничего не угрожает.