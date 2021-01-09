В Нижнем Новгороде прекращены поиски 13-летней Уткировой Угилой Утки Кизи, пропавшей еще 6 января. Об этом сообщают участники поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН».- Девочка ушла из дома около семи утра 6 января, - рассказали волонтеры. – 8 января к поискам были подключены волонтеры. Поиски продолжались целый день. К счастью, к вечеру 8 января девочка была найдена живой. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает.Где все это время пропадала девочка, не сообщается. Однако известно, что сейчас она в безопасности.Напомним, накануне мы писали о 46-летнем нижегородце, который был освобожден из рабства в Смоленской области. Еще летом 2020 года некий Владимир отвез его на старый завод, где заставлял быть сторожем. При этом никаких денег ему не платили, все полгода ему приходилось работать за еду. Только с помощью волонтеров движения «Альтернатива» ему удалось выбраться оттуда. Однако теперь он опасается за безопасность своей семьи.