Резкое похолодание ожидается в Нижнем Новгороде в воскресенье, 10 января. Уже к ночи столбики термометров опустятся до – 11 градусов.- Днем 10 января похолодает до – 7 градусов, - предупреждают синоптики. – А к ночи столбики термометров опустятся до – 11 градусов. На следующий день, 11 января будет еще холоднее. Ночью в регион придут морозы до – 19 градусов, а днем будет не теплее – 11 градусов. Такая погода в регионе простоит как минимум до конца следующей недели.К слову, на следующей неделе в Нижнем Новгороде ожидаются настоящие январские морозы.В среду, 13 января даже днем температура воздуха составит – 27 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до – 33 градусов.Напомним, ранее мы писали о прогнозе погоды, данном Гидрометцентром России на предстоящую зиму 2020-2021. Тогда прогнозировалось, что столбики термометров будут держаться на отметках, соответствующих климатической норме.- Нижний Новгород попадает как раз в зону с температурой воздуха в районе климатической нормы, - обещали синоптики. - А это значит, что ни сильных морозов, ни неожиданных оттепелей в Нижнем Новгороде не будет. Зато февраль порадует нижегородцев неожиданным теплом.