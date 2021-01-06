Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Кувшинникова. Генеральный директор «СИБУР-Нефтехима» скоропостижно скончался 5 января, ему было 48 лет.Глава региона отметил, что под руководством Михаила Кувшинникова предприятие активно развивалось, были реализованы новые проекты.«Он умел находить общий язык с каждым человеком, мотивировать на новые свершения, поддерживать командный дух в коллективе. Это требует высоких человеческих и профессиональных качеств», - подчеркнул Глеб Никитин.Также губернатор отметил высокий профессионализм, который показал Михаил Дмитриевич как руководитель крупного предприятия во время пандемии.«Отрасль столкнулась с серьезными вызовами, но ему удалось перенастроить работу предприятия, сохранив потенциал развития. Он был молодым, но мудрым и талантливым руководителем», - добавил Глеб Никитин.Михаила Кувшинникова похоронят на родине в Самарской области.