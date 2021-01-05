Генеральный директор «СИБУР-Нефтехима» Михаил Кувшинников скоропостижно скончался в Нижнем Новгороде 5 января. Ему было 48 лет, сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.«Сотрудники предприятий, где работал Михаил Дмитриевич, ценили и уважали его за принципиальность и честность, доброжелательность и человечность, за индивидуальный подход и искреннее участие в судьбе каждого. Коллектив СИБУРа выражает соболезнование родным и близким Михаила Дмитриевича», - говорится в сообщении.Михаил Кувшинников родился в Самаре, и всю свою профессиональную жизнь посвятил работе на различных предприятиях СИБУРа в Новокуйбышевске, Нягани, Нижневартовске, Чайковском и Дзержинске, пройдя путь от аппаратчика до генерального директора. «СИБУР-Нефтехимом» он руководил с июня 2017 года.Михаила Кувшинникова похоронят на его родине, в городе Новокуйбышевске Самарской области.Гражданская панихида состоится в Дзержинске 6 января с 11:00 до 12:00 в Центре общественной работы по адресу: ул. Урицкого, 10.«КП – Нижний Новгород» выражает глубокие соболезнования родным и близким Михаила Кувшинникова.