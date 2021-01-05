Два человека пострадали в аварии на Богородской объездной дороге днем 5 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.Около 14 часов там столкнулись две легковушки – «Рено» и вазовская «пятерка». По предварительным данным, водитель отечественного авто не справился с управлением и вылетел на встречку, где и столкнулся с иномаркой.«В результате ДТП пострадали два человека из отечественного автомобиля, им оказана помощь на месте. На месте происшествия работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства аварии», - рассказали в дорожной полиции.Похожая авария произошла минувшим вечером на Похвалинском съезде в центре Нижнего Новгорода. Там «Мазда» вылетела на встречную полосу – прямо в лом ехавшему «Рено». В результате столкновения пострадали пять человек, все они были доставлены в больницу. Судя по всему, скорость автомобилей была приличной, потому как они получили весьма существенные повреждения.