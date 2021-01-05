Стали известны подробности ДТП на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде, при котором пострадали шесть человек. Авария произошла накануне вечером: там лоб в лоб столкнулись две иномарки.По данным Госавтоинспекции, около 20:10 автомобиль «Мазда» вылетел на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан».«За рулем «Мазды» находился 46-летний мужчина, он не справился с управлением. Стаж его вождения составляет 25 лет», - рассказали в дорожной полиции.В результате лобового столкновения, по уточненным данным, пострадали пять человек: водитель и пассажир «Мазды», водитель и два пассажира «Рено». Все они были доставлены в больницу.Нижегородская госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными на дорогах в неблагоприятных погодных условиях: соблюдать дистанцию, выбирать верный скоростной режим, не совершать резких маневров.