Серьезное ДТП произошло вечером 4 декабря на Похвалинском съезде в центре Нижнего Новгорода. Там лоб в лоб столкнулись две машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.По данным ведомства, авария случилась около 20:25 на Похвалинском съезде в районе дома №5.«Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате пострадали шесть человек, все они доставлены в лечебные учреждения», - рассказали в МЧС.Судя по фотографиям с места ДТП на Похвалинском съезде, удар был очень сильным: скорее всего, автомобили двигались с приличной скоростью. Машины получили серьезные повреждения.На данный момент нет информации о том, при каких обстоятельствах произошла авария. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.Нижегородская Госавтоинспекция напоминает, что водителям следует быть особенно осторожными на дорогах в условиях неблагоприятной погоды: соблюдать дистанцию, выбирать правильный скоростной режим, а также отказаться от резких маневров.