Заветную мечту 13-летнего Максима из Дзержинска исполнили в рамках акции «Ёлка желаний». Мальчик получил в канун праздника телевизор и игровую приставку. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.Новогоднее желание юного дзержинца исполнил министр социальной политики Нижегородской области Юрий Хабров.- Максим воспитывается в дружной многодетной семье. Надеюсь, что этот новогодний подарок еще больше объединит и сплотит всех её членов, - поделился министр. - Послужит началом новой доброй традиции семейных просмотров хороших фильмов, интересных телевизионных передач, развивающих игр, поможет в проведении ярких и веселых детских праздников.Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин тоже принял участие во Всероссийском проекте и снял с новогодней ёлки две открытки-пожелания. Так, Алия Зайнетдинова из Дзержинска пожелала побывать в Москве и уже 5-6 января её мечта исполнится. Другим подарком стал домашний аэрохоккей и фирменная майка команды «Торпедо» для Михаила Шлоссера из Нижнего Новгорода.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!