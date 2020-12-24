Мечту юной Алии Зайнетдиновой из Дзержинска исполнит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 5 января 2021 года девочка со своей мамой впервые посетит Москву. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.Известно, что департамент внешних связей уже разработал программу поездки 14-летней нижегородки.- Алия всегда хотела побывать на Красной площади, посмотреть на удивительную архитектуру Москвы. Вместе с мамой девочка также совершит обзорную автобусную экскурсию и сможет побывать на одном из столичных катков, - поделился глава региона.Накануне девочке также приобрели новые коньки и отдали их на заточку. По словам губернатора, нет ничего лучше, чем видеть счастливые глаза ребёнка.- Такие желания обязательно нужно исполнять, в особенности, если семья находится в трудных финансовых условиях и не может самостоятельно исполнить мечту детей, - подчеркнул Глеб Никитин.Напомним, что губернатор принял участие во Всероссийском проекте «Елка желаний» 22 декабря в Москве. Он снял с новогодней ёлки две открытки-пожелания детей из Нижегородской области.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!