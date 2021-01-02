В минувшую пятницу, 1 января 2021 года, страшный пожар вспыхнул в частном доме в деревне Заключная в Перевозском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.Пожарно-спасательные подразделения в составе 10 человек и 5 единиц техники незамедлительно выехали на место.В результате возгорания сгорел дом на площади 48 квадратных метров. В огне погиб один человек. Его личность на данный момент устанавливается, как и причина возгорания.ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.Напомним, ранее мы сообщали, что из-за неправильного использования пиротехники в новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде произошло три пожара.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!