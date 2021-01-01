1 января в Нижнем Новгороде, во время празднования Нового года, случилось сразу несколько происшествий на почве неправильного использования пиротехники. Ни для кого не секрет, что неосторожное и бездумное обращение с петардами или фейерверками чаще всего приводит к серьёзным травмам, а иногда и к крупным пожарам. Чем, мягко говоря, омрачает праздник немалому числу человек. Наступивший 2021 год не стал исключением.В течение 1 января 2021 года в нижегородское управление МЧС поступили сразу три обращения о получении разного рода травм при использовании пиротехники и о трёх пожарах. Чаще всего ненадлежащее использование взрывных атрибутов праздника приводит к повреждению кистей рук. Сегодня зафиксировали два таких случая.Разумеется, Новый год — это праздник, который сложно представить себе без салюта. Фейерверки давно стали его неотъемлемой частью и каждый год в ночь с 31 декабря на 1 января пиротехника приобретает массовый характер. Если подойти к делу ответственно, то ничего плохого в этом нет.В Дзержинске Нижегородской области 43-летний мужчина получил травму руки, не успев выбросить петарду после поджога.Во втором случае — это неверное использование бенгальских огней, какими бы безобидными они ни казались. Зажигание сразу нескольких бенгальских огней является распространённой ошибкой. Люди забывают, что равно как и забава становится эффектнее — увеличивается масса раскалённых элементов, которая не успевает остывать и обжигает пальцы и ладони. Именно так сегодня в Кстове 38-летняя женщина получила ожоги рук, зажигая бенгальские огни от газовой плиты.Вместе с тем в регионе зафиксировали один факт неправильного обращения жителей с батареями салюта. 7-летнему ребёнку в Кстовском районе попал заряд в лицо. Он наблюдал за запуском салюта, не отойдя на безопасное расстояние. Естественно, ребёнок получил травму.Отметим, что неспроста даже самые маленькие петарды имеют возрастные ограничения к использованию — 16 лет.Но на этом перечень \\"пиротехнических\\" происшествий за одни только сутки нового года не подошёл к концу. Безалаберное обращение со взрывными предметами привело и к трём пожарам на территории Нижегородской области 1 января. Огонь полыхал в Балахнинском районе региона и в двух районах областного центра: Автозаводском и Канавинском.Неправильный запуск салюта привёл к пожару на балконе пятого этажа многоквартирного дома в Балахнинском районе.Абсолютно аналогичное ЧП произошло и в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, где также горел пятый этаж жилого дома. А именно — балконы трёх квартир.В Канавинском районе города ситуация сложилась иная. Там, в результате запуска салюта, горела металлическая пристройка на территории котельной. Тяжёлых последствий для теплоснабжения объектов, отапливаемых котельной, удалось избежать.Нижегородское МЧС обращается к жителям области и призывает всех соблюдать инструкции, прилагающиеся к любой пиротехнике. Новогодние праздники будут продолжаться ещё достаточно долго и мы не может допустить повторения подобных неприятностей и не можем допустить куда более трагичных последствий.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!