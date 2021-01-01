Новогодняя ночь выдалась весьма беспокойной для жителей Автозаводского района Нижнего Новгорода – здесь из-за запущенной петарды загорелся балкон квартиры. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.- Сообщение о пожаре на улице Советской Армии поступило в 0:57 1 января, - рассказали в ведомстве. – Там в доме № 3 загорелся балкон. В результате пожара балкон выгорел на площади 15 квадратных метров. К счастью, от огня никто не пострадал. В тушении возгорания принимали участие семь единиц техники и 34 человека личного состава. Причина пожара сейчас устанавливается.Тем временем очевидцы пожара в социальных сетях сообщили, что пожар вспыхнул после запущенной петарды. Напомним, ранее мы писали, что это не единственный пожар и ЧП, произошедшее в новогоднюю ночь. Из-за салютов и петард сразу несколько людей получили травмы.